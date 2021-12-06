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Euro banknotları yeniden tasarlanacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) sanal euronun ardından 2002'den beri tedavülde bulunan euro banknotlarının da yeniden tasarlanacağını açıkladı.

06.12.2021 - 17:45 |
Euro banknotları yeniden tasarlanacak

Ortak para biriminin teması hakkında nihai kararın 2024'te verileceğini belirten ECB Başkanı Christine Lagarde, "20 yıl sonra banknotlarımızın görünümünü her yaştan ve kökenden Avrupalılara daha yakın hale getirmek için gözden geçirmenin zamanı geldi" dedi.

Euro banknotları üzerinde "çağlar ve stiller" teması uygulanmış ve bu çerçevede herhangi bir dönemi temsil etmeyen Avrupa'nın dağları, köprüleri veya anıtları banknotlarda yer bulmuştu.

Euronews'te yer alan habere göre, ECB Başkanı bu defa Avrupalıların olası temalar hakkında görüşlerinin alınacağının altını çizerken, bir tasarım yarışması düzenleneceğini de belirtti. Ayrıca her Euro Bölgesi ülkesinde tema danışma gruplarının oluşturulacağını ve bu grupların önereceği tema listesinin ECB yönetim kurulunda görüşüleceğini de ifade etti.

Yapılan açıklamada Lagarde, amaçlarının dijital çağ vatandaşları ve şirketlerinin en güvenli para birimine yani merkez bankası parasına erişimini sağlamak olduğunu belirtmişti.

 

 

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