Euro Bölgesi daralma yönünde ilerliyor

Euro Bölgesi kasım ayı Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekonominin daralma yolunda ilerlediğini ve resesyonun teknik tanımına uyduğunu gösterdi.

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S&P Global tarafından derlenen HCOB bileşik PMI ekim ayındaki yaklaşık üç yılın en düşük seviyesi olan 46.5'ten 47.6'ya toparlandı ve 47.1'lik ön tahminin üzerinde geldi.

Kasım ayı bileşik PMI temmuz ayından bu yana en iyi değer olmakla birlikte büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının altında kalmaya devam etti.

Hizmet sektörü PMI değeri kasımda, ekim ayındaki 47.8'den 48.7'ye yükseldi.

Hamburg Commercial Bank Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Hizmet sektörü kasım ayında aşağı yönlü düşüşünü sürdürdü. Faaliyet endeksindeki mütevazı iyileşme yakın gelecekte hızlı bir toparlanmaya ilişkin iyimserliğe pek yer bırakmıyor. Kasvetli görünüm, yeni işlerde üst üste beşinci aylık daralma ile pekişiyor. Dördüncü çeyrekte GSYH'de düşüş bekleniyor" dedi.