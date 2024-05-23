'Euro Bölgesi'nde canlanma görüyoruz'

Schnabel, "Şu anda Euro Bölgesi'nde ekonomide hafif bir canlanma görüyoruz. Aynı zamanda enflasyon da gerilemeye devam ediyor. Bu nedenle, bir resesyon yaşamadan fiyat istikrarına geri dönmeyi başaracağımıza dair umutlanmak için nedenler var" dedi.

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Politika yapıcılar şu anda iki hafta içinde, benzeri görülmemiş bir sıkılaştırma kampanyasını tamamlamalarından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürmelerinin beklendiği kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Schnabel, sonraki adımlara ilişkin herhangi bir ipucu vermeksizin bu niyetlerini yineledi.

"Enflasyon projeksiyonları ve yeni veriler mevcut görünümümüzü teyit ederse, Haziran ayında bir faiz indirimi muhtemeldir" diye konuşan Schnabel, "Kesinlikle temkinli olmalı ve enflasyonun şu anda beklediğimiz gibi gelişip gelişmediğini zaman içinde görmek için verileri dikkatle izlemeliyiz" dedi.