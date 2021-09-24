Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Euro Bölgesi enflasyonunda artış geçici'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Euro Bölgesi enflasyonunda artış geçici'

'Euro Bölgesi enflasyonunda artış geçici'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını belirterek, “Gelecek yıl enflasyon tarafında çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

24.09.2021 - 08:27 | | AA
'Euro Bölgesi enflasyonunda artış geçici'

Lagarde, CNBC’nin sorularını cevaplayarak, Euro Bölgesi’nde enflasyon, Çin emlak krizi ve enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Euro Bölgesi’nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Lagarde, "Maliyet artışlarının birçok nedeni geçici. Gelecek yıl enflasyon tarafında çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz." dedi.

Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin yüksek olduğunu anlatarak, “Bir yıl öncesinde enerji fiyatları dibe vurmuştu. Elbette fiyatlar (enerji) yükseldi ve aradaki fark, ne yazık ki insanların şu anda hissettiği enflasyonun çoğunluğunu açıklıyor, aynı şey KDV etkisi için de geçerli.” ifadesini kullandı.

Enerji fiyatlarında yaşanmakta olan oynaklığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı arz sorunları nedeniyle daha uzun süre piyasaları etkileyebileceğini de vurgulayan Lagarde, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomiler için uzun vadeli bir sorun olabileceğine işaret etti.

ECB Başkanı Lagarde, “Enerji, muhtemelen bizimle daha uzun süre kalacak bir konu olacak. Çünkü fosil yakıtlar tarafından yönlendirilen enerji kaynaklarında dönüşüm yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin finansal açıdan zor durumda olduğunun anlaşılması sonrası artan risk algısı küresel piyasaları olumsuz etkilerken, Lagarde konuyu yakından takip ettiklerini ve Avrupa bankalarının doğrudan etkilenmesinin “sınırlı” olacağını belirtti.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son on yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 

Kullandığımız filtreler estetik yaptırma isteğini arttırıyor

Kullandığımız filtreler estetik yaptırma isteğini arttırıyor

Erkan Petakkaya sevinçten ağladı

Erkan Petakkaya sevinçten ağladı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

Son dakika haberi: Otomobil alacak ya da satacaklar dikkat! Yıl sonunda etkisi belli oldu

Son dakika haberi: Otomobil alacak ya da satacaklar dikkat! Yıl sonunda etkisi belli oldu

Sertifikalı tohumla üretilen patateste kuraklığa rağmen rekolte arttı

Sertifikalı tohumla üretilen patateste kuraklığa rağmen rekolte arttı

Ankara Söğütözü'ndeki arazinin özelleştirilmesi için teklifler alınmaya başlandı

Ankara Söğütözü'ndeki arazinin özelleştirilmesi için teklifler alınmaya başlandı

Puigdemont kararı haftaya kalabilir

Puigdemont kararı haftaya kalabilir

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Paulo Coelho'dan Mete Gazoz paylaşımı! Paulo Coelho kimdir? İşte kitapları

Paulo Coelho'dan Mete Gazoz paylaşımı! Paulo Coelho kimdir? İşte kitapları

Sıradaki Haber
Emeklilik fırsatı! Yaş şartı iniyor

Emeklilik fırsatı! Yaş şartı iniyor

Sıradaki Haber
Salgın 1 yıl içerisinde bitecek mi?

Salgın 1 yıl içerisinde bitecek mi?

Sıradaki Haber
33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

33 yıl sonra kavuştuğu annesinden bir an olsun ayrılmıyor

Sıradaki Haber