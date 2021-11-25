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'Euro Bölgesi stagflasyon ile karşı karşıya değil'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, "Euro Bölgesi stagflasyon ile karşı karşıya değil" ifadelerini kullandı.

25.11.2021 - 07:09 |
'Euro Bölgesi stagflasyon ile karşı karşıya değil'

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi ekonomisinin stagflasyon, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluğun bir arada olduğu durum ile karşı karşıya olmadığını söyledi. 

"Kişisel olarak stagflasyonist bir durumda olduğumuzu ve böyle bir duruma yaklaştığımızı düşünmüyorum" diye konuşan Schnabel, "Göreceli olarak yüksek bir enflasyon ile karşı karşıyayız, ancak durgunluk görmüyoruz. Aslında ekonomilerin çoğu oldukça güçlü şekilde büyüyorlar, bizim potansiyel büyüme oranı olarak ifade ettiğimizden çok daha hızlı büyüyorlar" dedi.

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