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Uzmanpara Euro Bölgesi'nde enflasyon açıklandı
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Euro Bölgesi'nde enflasyon açıklandı

Euro Bölgesi’nde şubatta enflasyon rakamları aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

18.03.2024 - 13:26 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon açıklandı

Euro Bölgesi’nde şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.6 oranında artarak piyasa beklentilerine paralel geldi. 

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Ocakta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında düşüş göstermişti. 

Şubatta yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 2.8 oranından yüzde 2.6’ya geriledi. Piyasalarda beklenti de yıllık tüketici fiyatlarının yüzde 2.6’ya gerilemesi yönündeydi. 

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