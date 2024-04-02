Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri değişti

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Aylık Tüketici Beklenti Anketi'ne göre tüketiciler gelecek 12 ay için manşet enflasyonu %3,1 olarak görürken, bu oran bir ay önceki %3,3'lük beklentinin altında kaldı.

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ECB'den yapılan açıklamada, "Şu anda Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı haksız savaşının başlamasından bu yana en düşük seviyede" denildi.

ECB'nin anketinin medyan sonucuna göre üç yıl sonrası için enflasyon tahmini %2,5 olarak görülüyor.

Banka önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentilerinin de değişmediğini, tüketicilerin hafif bir daralma öngördüğünü ve 12 ay sonraki işsizlik oranının da sabit kaldığını ekledi.