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Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon Mayıs ayında yükseldi.

31.05.2024 - 13:41 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık %2,6 arttı. Nisan ayında tüketici fiyatları yılllık %2,4 yükselmişti. Ekonomistler %2,5'lik bir artış bekliyordu.

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Gıda, enerji, alkol ve tütün ürünleri hariç tutulan çekirdek enflasyon Mayıs ayında, Nisan ayındaki %2,7'den %2,9'a çıktı. 

Bazı politika yapıcıların iç talebi yansıttığı için özellikle önem verdiği hizmet sektöründeki fiyatlarda artış oranı %3,7'den %4,1'e yükseldi. 

Bu durum, yılın ilk çeyreğinde ücretlerde beklenenin üzerinde gerçekleşen artışları yansıtmakta olup, enflasyonun altında kalan ücret artışlarının ardından tüketicilerin harcanabilir gelirlerini artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Mayıs ayı enflasyonunun beklentilere paralel geldiğini belirterek, "Ne iyi ne de kötü" değerlendirmesini yaptı.

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