Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü

Euro Bölgesi ekonomisine yönelik yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu. Buna göre tüketici fiyatları 2023 yılı Ocak ayında yıllık bazda yüzde 8.5 olarak açıklandı.

Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının yüzde 9 olarak açıklanması yönündeydi. 2022 yılı Aralık ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 9.2 seviyesindeydi.

Tüketici fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 0.4 oranında geriledi. Piyasa beklentisi yüzde 0.3 oranında düşüş olacağı şeklindeydi.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.2 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 5.4 olarak açıklanması yönündeydi.