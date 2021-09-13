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'Euro Bölgesi'nde enflasyon gelecek yıl düşecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun son dönemde yaşanan yükselişin ardından gelecek yıl düşmesinin "neredeyse kesin" olduğunu söyledi. Ancak Schnabel, arz darboğazlarının ve yüksek ücretlerin bu senaryo için riskler olduğunu da vurguladı.

13.09.2021 - 12:58 |
'Euro Bölgesi'nde enflasyon gelecek yıl düşecek'

Enflasyonda yaşanan son gelişmelerin insanları endişelendirmesinin anlaşılabilir olduğunu ifade eden Schnabel, enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine beklenmedik şekilde yakın zamanda ulaşması halinde çabuk ve güçlü şekilde adım atacaklarını vurguladı.

Schnabel, "Normalleşme süreci ancak, enflasyonun hedefimize güvenilir şekilde ulaştığına inandığımızda başlayacak. Enflasyonda geçici yükselişe karşı erken bir para politikası sıkılaştırması toparlanmayı boğabilir" dedi.

Schnabel, ECB'nin enflasyon hedefinden ısrarcı şekilde yukarı veya aşağı yönlü ayrışmalara tepki vereceğini de vurgularken, baz etkisinden ayrıştırıldığında bugün enflasyonun çok yüksek değil çok düşük olmaya devam ettiğini de savundu

Konuşmasında, Euro Bölgesi'ndeki cari maliye ve para politikalarının düşük faiz ortamından çıkışı sağlayacaklarını öngörmek için iyi nedenlere sahip olduklarını da belirten Schnabel, yıllar sonra düşük faiz ortamından çıkmak için dikkatli ve ihtiyatlı hareket edeceklerini de söyledi.

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