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Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklandı

Euro Bölgesi’nde aralık ayında enflasyon yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

05.01.2024 - 13:15 | | UZMANPARA
Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları açıklandı

Euro Bölgesi’ne yönelik enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre öncü göstergelerle tüketici fiyatları aralıkta yıllık bazda yüzde 2.9 oranında artış gösterdi. 

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Piyasalar tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3 artmasını bekliyordu.

Kasımda yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 2.4 seviyesinde gerçekleşmişti. 

Aralıkta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.2 oranında yukarı geldi. Kasımda aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.6 oranında düşüş göstermişti.

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