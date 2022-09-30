Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a çıktı.

Euro Bölgesi'nde eylül ayında en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 11,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ilk defa çift haneye çıkmış oldu. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde enflasyon oranının yüzde 9,7 olmasıydı.