'Enflasyonun kemikleşme riski var'

Villeroy, "Şu anda kemikleşmiş enflasyon riski ile karşı karşıyayız. Enflasyon daha genele yaygın ve potansiyel olarak daha inatçı hale geldi" diye konuştu.

Ancak Villeroy çekirdek enflasyon ile mücadelede en etkin yolun para politikası olduğunu ve fiyatlarda artışın 2024 veya 2025 sonunda ECB'nin yüzde 2 hedefi civarına geri gelmesini beklediğini ifade etti.

"Biz ECB'de şu anda bir kısa mesafe koşusundan bir uzun mesafe yarışına geçiyoruz" diye konuşan Villeroy, enflasyon görünümünün, çekirdek enflasyon rakamlarının ve politika aktarımının etkinliğinin gelecekteki kararlarda önemli faktörler olacağını da vurguladı.