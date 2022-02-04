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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Noel alışveriş sezonuna rağmen aralık ayında beklentilerin çok altında kaldı.

04.02.2022 - 13:35 |
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

Tüketici fiyatlarındaki rekor artışların etkisi ile Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Aralık ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2 arttı.

Ekonomistler ise aralık ayında perakende satışların bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalmasını ve yıllık yüzde 5,1 artmasını bekliyordu.

Aralık ayında gıda dışı ürünlerde perakende satışlar otomotiv yakıtı hariç bir önceki aya göre yüzde 5,2 azaldı ve yıllık yüzde 3,1 arttı.

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