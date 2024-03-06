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Uzmanpara Euro Bölgesi'nde perakende satışlar toparlandı
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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar toparlandı

Euro Bölgesi'nde perakende ticaret yılın başında biraz toparlandı ve daha geniş bir ekonomik toparlanmayı yönlendirebilecek bir tüketici toparlanması umudu sundu.

06.03.2024 - 14:47 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar toparlandı

Avrupa Birliği istatistik verilerine göre, euro kullanan 20 ülkede toplam perakende satışlar ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. The Wall Street Journal tarafından derlenen bir ankete göre bu, ekonomistlerin beklediğinden biraz daha iyi bir sonuçtu.

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Aralık ayı perakende satışları daha önce tahmin edilenden daha az keskin bir düşüşe revize edildi.

Bu durum, zayıf tüketici harcamalarının geçen yılın ikinci yarısında Euro Bölgesi ekonomisini durgunluğa sürüklemesinin ardından 2024 yılına daha umut verici bir başlangıç yapıldığına işaret ediyor.

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