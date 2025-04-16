Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.

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Böylece, mart ayında Euro Bölgesi enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,56 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,1 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de de şubatta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e geriledi. AB'de TÜFE martta aylık yüzde 0,5 arttı.

AB uyumlu verilere göre, martta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,1 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan ve yüzde 4,4 ile Polonya olarak belirlendi.

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Martta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,1 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü.