Evergrande bir kez daha borcunu ödeyemedi

China Evergrande Group'un iki tahvil için kupon ödemesini yerine getiremediği bildirildi.

Bloomberg News'un haberine göre Evergrande, Haziran 2023 ve Haziran 2025 tahvilleri için salı günü gerçekleştirmesi gereken toplam 255 milyon dolar kupon ödemesini yerine getiremedi.

Evergrande'nin iki tahvilin kupon ödemesini gerçekleştirmesi için 30 günlük ek süresi bulunuyor.

Bu gelişmeyle birlikte Hong Kong Borsası'nda Evergrande hisse senetleri yüzde 7,3 düşüşle 1,53 Hong Kong Doları seviyesine geriledi.