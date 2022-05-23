'Faiz artırımları önden yüklemeli olmalı'

Bullard, "Faiz artırımlarını ne kadar önden yüklemeli yapabilirsek enflasyonu ve enflasyon bekleyişlerini o kadar iyi kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fox Business Network'e konuşan Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu daha çabuk şekilde kontrol altına alabilmek için bu yıl faizi yüzde 3,5'e kadar yükseltebileceğini de belirtti.

Bullard konuşmasında enflasyonun beklendiği gibi kontrol altına alınması halinde Fed'in 2023 ve 2024 yıllarında politika faiz oranını düşürebileceğini de vurguladı.

Konuşmasında ABD için bir stagflasyon senaryosu görmediğini, işsizlik oranını yıl sonuna kadar yüzde 3'ün altına inmekten alıkoyacak bir gelişme bulunmadığını belirten Bullard, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 veya 3 büyümesini beklediğini ifade etti. Bullard "Bir resesyon gelecek yıl için de benim temel senaryomda yok" diye konuştu.