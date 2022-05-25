'Faiz artırımları resesyona neden olmayacak'

Atlanta Fed'in internet sitesi üzerinden açıklama yapan Bostic, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) amacı enflasyonu ekonomide ciddi bir bozulmayı tetiklemeden hedef aralığımıza döndürmek. Bu hassas bir girişim olacak, ancak ben ekonomik şartların, istihdam piyasasının, bu hedefi başarma konusunda bize imkan vermek için yeterince güçlü olduğuna inanıyorum" dedi.

Bostic bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi değil.