'Verilere bağlı yaklaşım izleyeceğiz'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetin 2023 yılında "zayıf" olduğunu söyledi ve gelen verilerin "yakın vadede durgun faaliyete işaret etmeye" devam ettiğini vurguladı.

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Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde yaptığı konuşmada devam eden dezenflasyon sürecinin "geçmişteki yukarı yönlü şokların etkisinin azalması ve sıkı finansman koşullarının enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmasıyla 2024 yılına kadar bizi kademeli olarak daha da aşağı çekeceğini" belirtti.

ECB Başkanı, enflasyonun %2 hedefine "zamanında" dönmesini sağlamak için bankanın faiz oranlarını "yeterince uzun bir süre" yüksek seviyelerde tutması gerektiğine işaret etti. ECB'nin "uygun kısıtlama seviyesi ve süresinin belirlenmesinde verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini vurguladı.