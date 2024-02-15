Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Verilere bağlı yaklaşım izleyeceğiz'
HaberlerUzmanpara'Verilere bağlı yaklaşım izleyeceğiz'

'Verilere bağlı yaklaşım izleyeceğiz'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde verilere bağlı yaklaşım izlemeye devam edeceklerini söyledi.

15.02.2024 - 11:27 | | Foreks Haber
'Verilere bağlı yaklaşım izleyeceğiz'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetin 2023 yılında "zayıf" olduğunu söyledi ve gelen verilerin "yakın vadede durgun faaliyete işaret etmeye" devam ettiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde yaptığı konuşmada devam eden dezenflasyon sürecinin "geçmişteki yukarı yönlü şokların etkisinin azalması ve sıkı finansman koşullarının enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmasıyla 2024 yılına kadar bizi kademeli olarak daha da aşağı çekeceğini" belirtti.

ECB Başkanı, enflasyonun %2 hedefine "zamanında" dönmesini sağlamak için bankanın faiz oranlarını "yeterince uzun bir süre" yüksek seviyelerde tutması gerektiğine işaret etti. ECB'nin "uygun kısıtlama seviyesi ve süresinin belirlenmesinde verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini vurguladı.

İngiltere ekonomisi resesyona girdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİngiltere ekonomisi resesyona girdiHaberi Görüntüle
Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında farklı oranlarda hapis cezası istendi

Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 20 kişi hakkında farklı oranlarda hapis cezası istendi

Oyuncu Almila Ada trafik kazası geçirdi!

Oyuncu Almila Ada trafik kazası geçirdi!