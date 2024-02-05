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Uzmanpara 'Faiz indiriminden önce sabırlı olunmalı'
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'Faiz indiriminden önce sabırlı olunmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Boris Vujcic, ücret maliyetlerinin sürekli bir ücret baskısına dönüşmediğinden emin olmak için gevşeme döngüsüne girmeden sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

05.02.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
'Faiz indiriminden önce sabırlı olunmalı'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Boris Vujcic'e göre faiz oranlarını düşürmeden önce ücretlerden kaynaklanan enflasyon üzerinde herhangi bir ikinci tur etki olmadığından emin olmak gerekiyor.

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Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Vujcic, "Ücret maliyetlerinin sürekli bir ücret baskısına dönüşmediğinden emin olmak için gevşeme döngüsüne girmeden önce sabırlı olmamız gerekiyor" dedi. Vujcic, son yıllardaki yüksek şirket karlılığının, firmaların "ücret maliyetlerinin çoğunu kar marjları yoluyla" absorbe edebileceklerini ve bu nedenle fiyatları çok fazla artırmayacaklarını düşünmesine yol açtığını söyledi.

"Ancak bunu görene kadar bundan emin olamazsınız" diye konuşan Vujcic,"Merkez bankalarının geçmişte bazen yaptığı hataları tekrarlamamak için bekle ve gör yaklaşımı izlenmeli" çağrısında bulundu.

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