'Faizi düşürme konusunda rahat değilim'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun gidişatı ve Donald Trump yönetiminin gümrük vergileri ve diğer politikalarında yapacağı olası değişikliklerin kapsamı konusundaki belirsizlik nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını ne zaman tekrar düşürebileceğinin net olmadığını söyledi.

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Bostic, Atlanta'da işletme yöneticilerine yaptığı sunumda verilerin Ocak ayında enflasyonun arttığını ve yönetimin temel metaller ve diğer mallara kapsamlı yeni ithalat vergileri getirdiğini gösterdiği sırada, "Neler olup bittiğini anlamak biraz zaman alacak" dedi.