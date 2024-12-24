'Fed, 50 baz puandan daha fazla faiz indirir'

BCA analistleri, enflasyonun Fed'in 2025 tahminlerinin altında, işsizliğin ise Fed'in 2025 tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu savundu.

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“Bu da 50 baz puandan fazla gevşemenin gerekli olacağı sonucunu doğuruyor” değerlendirmesini yapan BCA, "Fed'in 2025 sonu için %4,3 işsizlik oranı tahmini, iş gücü piyasası momentumunda önemli bir iyileşme gerektirecektir ki bu da özellikle olası görmediğimiz bir trend değişimidir” dedi.

ABD para piyasaları şu anda 2025 yılında sadece 35 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.