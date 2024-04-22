Fed anketinde faiz ve enflasyona dikkat çekildi

Fed'in yaptığı son anket ısrarcı enflasyon ve daha uzun süreli yüksek faiz oranlarını finansal istikrara yönelik temel riskler olarak gösterdi. Ankette jeopolitik sorunlar ve 2024 yılı ABD başkanlık seçimleri de "potansiyel olarak önemli bir şok kaynağı" olarak belirtildi.

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Fed, 25 piyasa katılımcısı, akademisyen ve diğer kişilerle yaptığı altı aylık anketinde, "Temas kurulan kişiler, ticaret politikası ve tırmanan jeopolitik gerilimlerle ilgili diğer dış politika konuları da dahil olmak üzere çeşitli belirsizlik alanlarına dikkat çektil. Ayrıca, Demokrat Joe Biden'ın Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump ile karşı karşıya geleceği kasım ayındaki ABD seçimleriyle ilgili politika belirsizliğine de işaret etti" değerlendirmesi yer aldı.

Anket sonuçları potansiyel sorunlu noktaları belirlemeye çalışmak için ekonomi genelinde kaldıraç ve risk alma gibi konuları inceleyen Fed'in en son Finansal İstikrar Raporu'nun bir parçası olarak dahil edildi.

Rapor, Fed'in enflasyondaki artışı yavaşlatmak amacıyla 1980'lerden bu yana en agresif faiz artırım döngüsünü başlatmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra yayınlandı. Bu hamlenin ekonomiyi resesyona sürükleyeceği ve finans sektöründeki stresleri artıracağı tahmin ediliyordu.

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Ancak son rapor, Fed'in enflasyonla mücadelesinde kendisinden öncekiler gibi, borçlanma maliyetlerinin çeyrek yüzyılın en yüksek seviyelerinde kalmasına rağmen finansal sisteme yönelik yaygın risklere dair çok az kanıt gösteriyor.