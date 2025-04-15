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Uzmanpara'Fed belirsizliğin kalkmasını beklemeli'
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'Fed belirsizliğin kalkmasını beklemeli'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) herhangi bir adım atmadan önce belirsizliğin ortadan kalkmasını beklemesi gerektiğini söyledi.

15.04.2025 - 09:30 | | Foreks Haber
'Fed belirsizliğin kalkmasını beklemeli'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Trump yönetiminin gümrük vergisi ve diğer politikalarını çevreleyen belirsizliğin ekonomiyi "büyük bir duraklamaya" soktuğunu söyledi ve Fed'in daha fazla netlik olana kadar beklemede kalması gerektiğini savundu.

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Bostic, "Ekonominin nereye varacağını şu anda bilmediğimiz için politikamızla herhangi bir yönde cesurca hareket etmenin ihtiyatlı olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bostic, gümrük tarifelerinin muhtemelen fiyatları artıracağını, yani enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine geri döndürmenin daha önce düşündüğünden daha uzun süreceğini, belki de 2027'ye kadar süreceğini öngördü.

Aynı zamanda ekonomik büyümenin de muhtemelen yavaşlayacağını, GSYH'nin bu yıl %1'den fazla büyüyerek son dönemdeki hızının yarısından az olacağını söyledi.

Bostic, Fed'in mart ayında ifade ettiği gibi bu yıl bir kez faiz indirimine gideceğine inanıp inanmadığını söylemedi.

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