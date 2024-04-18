Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor'
Haberler Uzmanpara 'Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor'

'Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor'

Bank of America (BofA) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon ile mücadeleyi kazandığını söyledi.

18.04.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
'Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor'

Bank of America Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, "Şu anda piyasa tarafından öyle görünmese bile, enflasyonla mücadele Fed tarafından kazanılıyor" dedi.

Haberin Devamı

Moynihan, Yahoo Finance'a verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, Fed enflasyonla savaşı kazanmak zorunda ve kazanıyor. Enflasyon düşüyor. Fed doğru bir trend yakaladı" dedi.

'Taş Kağıt Makas' nefes kesti! Rıza ve Fecir karşı karşıya

'Taş Kağıt Makas' nefes kesti! Rıza ve Fecir karşı karşıya
Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları