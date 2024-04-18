'Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor'
Bank of America (BofA) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon ile mücadeleyi kazandığını söyledi.
18.04.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
Bank of America Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, "Şu anda piyasa tarafından öyle görünmese bile, enflasyonla mücadele Fed tarafından kazanılıyor" dedi.
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Moynihan, Yahoo Finance'a verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, Fed enflasyonla savaşı kazanmak zorunda ve kazanıyor. Enflasyon düşüyor. Fed doğru bir trend yakaladı" dedi.