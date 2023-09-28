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'Fed enflasyona karşı mücadeleyi kazandı'

Bank of America (BofA) CEO'su Brian Moynihan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyona karşı kısa vadeli mücadeleyi kazandığını söyledi.

28.09.2023 - 09:39 |
'Fed enflasyona karşı mücadeleyi kazandı'

Brian Moynihan, Fed'in enflasyona karşı kısa vadeli mücadeleyi kazandığını ancak faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalacağını söyledi.

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New York Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapan Moynihan tüketici harcamalarındaki artışın bir yıl öncesine göre yavaşladığını ekonominin resesyondan kaçınarak yumuşak bir inişe doğru ilerlediğini söyledi.

Moynihan, "Fed, şu anda enflasyona karşı mücadeleyi kazanıyor. Şimdi ekonomik aktiviteyi kısıtlama konusunda fazla ileri gitmemeleri ve dikkatli olmak gibi tam tersi bir sorunla karşı karşıyalar" dedi.

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