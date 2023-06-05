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'Fed faiz artırımını bitirmez'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva kredilerde ciddi yavaşlama olmadığını, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını bitirmeyeceğini söyledi.

05.06.2023 - 09:27 |
'Fed faiz artırımını bitirmez'

Kristalina Georgieva bankaların kredilerinde ciddi bir yavaşlama, azalma gözlemlemediklerini belirterek Fed'in faiz artırım trendini sona erdirmesinin muhtemel görünmediğini ifade etti.

CNBC'ye konuşan Georgieva, "Kredilerde henüz ciddi bir yavaşlama görmüyoruz. Kredilerde biraz yavaşlama var, ancak Fed'in faiz artırımından geri adım atmasına yol açacak büyüklükte değil" dedi.

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