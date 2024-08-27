'Fed faiz indirirse yuan güçlenebilir'
Eurizon SLJ Capital'in CEO'su Stephen Jen'e göre ABD faiz oranlarını düşürürse Çinli şirketler 1 trilyon dolar tutarında dolar cinsinden varlıklarını satmaya ikna olabilir ve bu da yuanı %10'a kadar güçlendirebilir.
27.08.2024 - 09:47 | | Foreks Haber
Jen, para biriminin şu anda piyasalarda doğru fiyatlanmayan en büyük risk olduğunu ve yuanın çok büyük bir rol oynayabileceğini söyledi.
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Geri dönüş akışlarının etkisi hakkında değerlendirmede bulunan Jen, "Yuan değer kazanacak ve muhtemelen kazanmasına izin verilecek. Yüzde 5-10 değerlenme Çin için mütevazı ve kabul edilebilir olacaktır" dedi.
Jen'e göre Çinli firmalar pandemiden bu yana offshore yatırımlarda 2 trilyon dolardan fazla birikim yaptı.