'Fed faiz indirirse yuan güçlenebilir'

Jen, para biriminin şu anda piyasalarda doğru fiyatlanmayan en büyük risk olduğunu ve yuanın çok büyük bir rol oynayabileceğini söyledi.

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Geri dönüş akışlarının etkisi hakkında değerlendirmede bulunan Jen, "Yuan değer kazanacak ve muhtemelen kazanmasına izin verilecek. Yüzde 5-10 değerlenme Çin için mütevazı ve kabul edilebilir olacaktır" dedi.

Jen'e göre Çinli firmalar pandemiden bu yana offshore yatırımlarda 2 trilyon dolardan fazla birikim yaptı.