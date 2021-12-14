'Fed faiz konusunda hızlanabilir'

CNBC'ye konuşan Gorman, "Bir faiz artırım ortamına doğru gidiyoruz. Eğer ben Fed'in yerinde olsaydım, faiz artırmaya biraz daha çabuk başlardım. Gelecekte kullanmak için kenara biraz cephane ayırır ve gerçek durumu kabul ederdim. Kaçınılmaz daralmalar geldiğinde bununla savaşmak için biraz cephaneye ihtiyacınız olacak" dedi.

Gorman ayrıca, faiz artırımlarının finansal piyasalarda üzüntüye neden olsalar da yavaşlatmaktan çok ekonomiye istikrar kazandıracaklarına inandığını belirtti ve "Faiz artırımlarının ekonomiyi rayından çıkaracağını düşünmüyorum. Faiz artırımı ihtiyacınız olan şey, ekonomide dengeye ihtiyacınız var" diye konuştu.