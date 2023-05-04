Fed faizi 16 yılın zirvesine çıkardı

Fed politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Fed faiz kararı 11 FOMC üyesinin oy birliği ile alındı.

Fed enflasyon ile mücadele için faizi 10'uncu kez artırırken, mart ayındaki FOMC toplantısından sonraki açıklamada yer alan, bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaları dünkü açıklamadan çıkarak faiz artırımlarını durdurabileceğinin işaretini de verdi.

FOMC açıklamasında, "Yüzde 2 enflasyon hedefine zaman içinde dönmek için ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken, bugüne kadarki sıkılaştırmayı, politika gecikmelerini ve diğer gelişmeleri dikkate alacağız" ifadeleri yer aldı.

Analistler FOMC açıklamasının dilinin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı 2006'da kullandığı ifadeler ile genel olarak benzer olduğunu da belirtti.

FOMC açıklamasında ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte ılımlı hızla büyüdüğü, son aylardaki istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve enflasyonun yüksek olmaya devam ettiği de vurgulandı. Açıklamada daha sıkı kredi şartlarının ekonomi üzerinde baskı yaratmasının büyük olasılık olduğu ifade edildi.