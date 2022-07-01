'Fed gelecek yılın sonunda faiz indirebilir'

Dünya genelinde merkez bankaları yükselen enflasyon ile başa çıkmak için agresif faiz artırımına yönelirken, tüm piyasa katılımcıları aynı görüşü paylaşmıyor.

Piyasa katılımcılarının çoğu merkez bankalarının faiz artırımlarının en azından gelecek yılın sonuna kadar devam edeceğini öngörürken, buna katılmayanlar da var.

CNBC'ye konuşan UniCredit Global Baş Ekonomisti Erik Nielsen, "Enflasyon yüksek olsa bile bir resesyona yol açacak şekilde faizi gerçekten artırabilir misiniz? Bu alışılmadık bir durum olur" dedi.

Nielsen, Fed'in faiz artırımlarına son vererek gelecek yılın sonuna doğru faiz indirimine yönelebileceğini savundu.

Destination Wealth Management'tan Michael Yoshikami de enflasyonun kontrol altına alınma çabasının ekonomide yavaş bir büyümeye, stagflasyon veya resesyon ortamına girilmesine yol açabileceğini belirtirken "Fed'in bu yıl bile faizleri indirmeye başlayabileceğini düşünüyorum" dedi.