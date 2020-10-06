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06.10.2020 - 07:54 |

'Fed, 'ölmek var dönmek yok' yaklaşımı içinde olmalı'

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine doğru ilerlemek için 'ölmek var dönmek yok' yaklaşımı içinde olması gerektiğini söyledi.

'Fed, 'ölmek var dönmek yok' yaklaşımı içinde olmalı'
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Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'de enflasyonun 2023'e kadar yüzde 2 hedefine ulaşmasını beklediğini ve yıllarca hedefin altında kalınmış olmasını telafi etmek için enflasyonu yüzde 2,5 seviyesine doğru itmek istediğini söyledi.

Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefine doğru ilerlemek için 'ölmek var dönmek yok' yaklaşımı içinde olması gerektiğini söyledi.

NABE'nin düzenlediği online toplantıda konuşan Evans, enflasyon hedefine ulaşıldığından emin olmak için hedefin üzerine çıkılması gerektiğini savunarak, "Eğer çekirdek enflasyon bir süre için yüzde 2,5'e kadar yükselir ise oldukça memnun olurum" diye konuştu.

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