Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed reel ekonomi için destek programını uzattı
30.12.2020 - 07:33 |

Fed reel ekonomi için destek programını uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), Donald Trump yönetiminin acil kredi kolaylığını ve birçok başka programı sona erdirmesinin ardından artan başvurular karşısında reel sektörü destek programı olan Main Street Lending Program'ını 8 gün uzattı.

Fed reel ekonomi için destek programını uzattı
ABONE OL

Krediye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen ve 31 Aralık'ta kapanması gereken program 8 Ocak'a kadar açık kalmaya devam edecek.

Fed'in verdiği bilgiye göre programın 8 gün uzatılması Hazine Bakanı Mnuchin tarafından onaylandı. Verilen süre, Fed'in bu program için oluşturduğu portala 14 Aralık ve öncesinde yapılan başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli zamanı sağlayacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Böylesi yaşanmadı! Bozuldu, İstanbul'da...

Böylesi yaşanmadı! Bozuldu, İstanbul'da...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Sıradaki Haber