Fed reel ekonomi için destek programını uzattı

Krediye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen ve 31 Aralık'ta kapanması gereken program 8 Ocak'a kadar açık kalmaya devam edecek.

Fed'in verdiği bilgiye göre programın 8 gün uzatılması Hazine Bakanı Mnuchin tarafından onaylandı. Verilen süre, Fed'in bu program için oluşturduğu portala 14 Aralık ve öncesinde yapılan başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli zamanı sağlayacak.