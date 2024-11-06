'Fed ve ECB arasında politika farklılığı artacak'

Nomura analistleri, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık zaferinin Fed ve ECB arasında zaten var olan politika farklılığını daha da artıracağını öne sürdü.

Haberin Devamı

Trump, sonuçların Beyaz Saray'a geri döneceğini göstermesiyle zaferini ilan etti.

“Gerçekleşen enflasyonun yükselmesi halinde Fed'in Trump döneminde gevşeme döngüsünü durdurma riskini görüyoruz” ifadelerini kullanan Nomura analistleri, ECB'nin ise olumsuz büyüme etkisi nedeniyle daha güçlü hareket etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Ancak Nomura analistleri ECB'nin çok temkinli olduğunu ve faiz oranlarını önceden düşürmesinin pek olası olmadığını, bu nedenle veriler beklentileri doğrultusunda geliştiği sürece Aralık ayında 50 baz puanlık bir indirim beklemediklerini de vurguladılar.