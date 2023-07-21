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Fed ve ECB için faiz tahmini

Societe Generale, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni faiz artırımlarına kapıyı açık tutmalarını bekliyor.

21.07.2023 - 10:30 |
Fed ve ECB için faiz tahmini

Societe Generale faiz stratejistleri Fed ve ECB'nin gelecek hafta yapacakları toplantılarda faiz oranlarını yeniden artırmalarını ve daha fazla artırım için kapıyı açık tutmalarını bekliyor.

"Fed gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizi artırdıktan sonra büyük olasılıkla şahin duruşunu koruyacak" değerlendirmesini yapan Societe Generale stratejistleri, ECB'nin de eylül ayında bir faiz artırımı için kapıyı açık tutmasının en olası durum olduğunu savundu.

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