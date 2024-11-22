Fed yetkilisinden faiz açıklaması

"Benim görüşüme göre, son bir buçuk yıldaki uzun yay, enflasyonun çok düştüğünü ve %2'ye doğru gittiğini gösteriyor. İş gücü piyasaları da istikrarlı tam istihdama yakın bir seviyeye geriledi" diyen Goolsbee, "Her iki konuda da işler istediğimiz yere yaklaşıyor" dedi.

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Goolsbee, politika yapıcıların faiz oranlarını hemen o noktaya getirmeleri gerekmediğini de belirterek, "Ancak önümüzdeki bir yıl boyunca bakarsak, bana öyle geliyor ki faiz oranları bugün bulundukları yerden biraz daha düşük olacak" diye konuştu.

Fed politika yapıcıları 17-18 Aralık'ta, politika faizini yeniden düşürme ya da gelecek yıla kadar bekleme kararı alarak farklılıklarını en azından geçici olarak çözmek için bir araya gelecek.

Finansal piyasalar, faiz oranı vadeli işlemlerinin çeyrek puanlık bir indirime yaklaşık %55 olasılık vermesi ve indirim yapılmamasına %45 ihtimal vermesiyle, bunun yakın bir görüşme olduğunu değerlendiriyor.