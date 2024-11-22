Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFed yetkilisinden faiz açıklaması
HaberlerUzmanparaFed yetkilisinden faiz açıklaması

Fed yetkilisinden faiz açıklaması

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, daha fazla faiz indirimine olan desteğini yineledi ve bunların daha yavaş yapılmasına açık olduğunu belirtti.

22.11.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Fed yetkilisinden faiz açıklaması

"Benim görüşüme göre, son bir buçuk yıldaki uzun yay, enflasyonun çok düştüğünü ve %2'ye doğru gittiğini gösteriyor. İş gücü piyasaları da istikrarlı tam istihdama yakın bir seviyeye geriledi" diyen Goolsbee, "Her iki konuda da işler istediğimiz yere yaklaşıyor" dedi.

Haberin Devamı

Goolsbee, politika yapıcıların faiz oranlarını hemen o noktaya getirmeleri gerekmediğini de belirterek, "Ancak önümüzdeki bir yıl boyunca bakarsak, bana öyle geliyor ki faiz oranları bugün bulundukları yerden biraz daha düşük olacak" diye konuştu.

Fed politika yapıcıları 17-18 Aralık'ta, politika faizini yeniden düşürme ya da gelecek yıla kadar bekleme kararı alarak farklılıklarını en azından geçici olarak çözmek için bir araya gelecek.

Finansal piyasalar, faiz oranı vadeli işlemlerinin çeyrek puanlık bir indirime yaklaşık %55 olasılık vermesi ve indirim yapılmamasına %45 ihtimal vermesiyle, bunun yakın bir görüşme olduğunu değerlendiriyor.

Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?

Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?

Çocuğunu sevgilisi için yalnız bıraktı: Çocuğun hali yürekleri yaktı

Çocuğunu sevgilisi için yalnız bıraktı: Çocuğun hali yürekleri yaktı