Fed yetkilisinden faiz açıklaması

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Başkan Donald Trump'ın ticaret ve göçmenlik politikalarının etkileri konusunda büyük bir belirsizlik olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürebileceğini söyledi.

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Bostic, iki çeyrek puanlık faiz indiriminin temel beklentisi olduğunu söyledi, "Ancak bunun etrafındaki belirsizlik oldukça önemli. Bunu her iki yönde de etkileyebilecek çok şey olabilir" dedi.