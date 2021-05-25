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Fed'in bilançosu 9 trilyon dolar olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yeni raporunda, devam eden varlık alımlarının Fed'in bilançosunun 2022 sonunda 9 trilyon dolara çıkmasına neden olabileceği bildirildi.

25.05.2021 - 08:12 | | AA
Fed'in bilançosu 9 trilyon dolar olabilir

New York Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) için hazırlanan "2020'de Açık Piyasa Operasyonları" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda Fed'in bilançosunun varlık alımlarıyla büyüyerek 2022 sonunda 9 trilyon dolara ya da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 39'una ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bilanço boyutunun daha sonra 2025'e kadar sabit kalabileceği aktarılan raporda, rezerv bakiyesinin de 2022 sonunda 6,2 trilyon dolarla zirve yapmasının ardından istikrarlı şekilde düşmesinin beklendiği aktarıldı.

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