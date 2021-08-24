Altın 17 gün sonra kritik eşiği aştı

‘ALTININ ONS FİYATINI YUKARIYA TAŞIYABİLİR’ Güvenli liman olarak görülen altın, talep görmeye başladı. Diğer taraftan perşembe günü başlaması beklenen ABD’deki Jackson Hole konferansları ve varlık alımlarının sonlandırılmasının biraz daha erkene çekilebileceği yani 2022 yılı içerisinde varlık alımlarının azaltılabileceği beklentisi, diğer taraftan ABD’deki enflasyon beklentileri ve bu beklentilerle ilgili Fed’in vereceği mesajlar bu hafta içerisinde altının ons fiyatını biraz daha yukarı taşıyabilir.