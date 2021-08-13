Altın ve dolar için kritik tahmin

TALEP YENİDEN CANLANACAK Ancak yine de ilerleyen dönemde altın değerini korumaya devam edecektir. Çünkü pandemi döneminde güvenli liman olan emtialara talebin artması gerekirken piyasalardaki genişlemeci politikalar ve son dönemde uygulanan yüksek faizler bu talebi sınırlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki pandemi süreci devam ettiği müddetçe ilerleyen dönemde hem altına hem de diğer emtialara talep yeniden canlanacak. Böylelikle emtia fiyatlarını yukarıya taşıyacaktır. Orta ve uzun vadede 1800-2000 dolar seviyesi ons altın yatırımcıları için önemli bir eşik olacaktır.