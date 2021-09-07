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Altında yön bu hafta belli olacak

ABD’den gelen istihdam verileri ile birlikte geçtiğimiz hafta tırmanışa geçen ons altın, haftanın ikinci işlem gününde düşüş kaydediyor. Gram altın yatay seyrederken dolar ve euro ise yükseliyor. Öte yandan ABD’den gelecek olan önemli mesajlar bu hafta dolar ve altında yönü tayin edecek. İşte piyasalarda yaşanan kritik gelişmeler…

UZMANPARA
• 07 Eylül 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 07 Eylül 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Altında yön bu hafta belli olacak

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından 1836 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın haftayı 1830 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

2Altında yön bu hafta belli olacak

ABD’de ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında gelmesi ile birlikte 7 ayın en düşük artışını kaydetmişti.

3Altında yön bu hafta belli olacak

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında zamanlamayı belirleyecek olan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ile piyasalarda risk iştahı azaldı ve güvenli liman altına olan talep artış kaydetti.

4Altında yön bu hafta belli olacak

Pandemi koşulları sebebiyle işsiz kalan ABD vatandaşlarının ekonomiye tekrardan kazandırılması için hayati önem taşıyan istihdam verileri Fed’in politikasını belirleyecek temel unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

5ONS ALTIN GERİLİYOR

ONS ALTIN GERİLİYOR

Bu gelişmelerle birlikte haftanın ikinci işlem gününde ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 1.11 altında 1813 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1829 dolar seviyeleri görüldü.

6GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Sabah saatlerinde düşüş kaydeden gram altın öğleden sonra yatay seyre yöneldi. Güne 485 lira seviyesinden başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.05 oranında düşüşle 485 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 482 lira, en yüksek ise 486 lira seviyeleri görüldü.

7DOLAR ENDEKSİ KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

DOLAR ENDEKSİ KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

ABD’den gelen önemli ekonomik gelişmelerin etkisi ile birlikte 6 majör ülke para birimi karşısında dolar kurunun takip edildiği dolar endeksi son zamanlarda gerileme kaydediyor. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile birlikte 93 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi 92.2’ye kadar düşüş gösterdi.

8Altında yön bu hafta belli olacak

Yurt içi piyasalarda ise son dönemde Merkez Bankası’nın swap hamlesi, turizmden elde edilen döviz gelirleri, geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek büyüme verisinin güçlü gelmesi ve ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın belirlenmesi ile Türk Lirası dolar kuru karşısında güç kazanıyor.

9DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Bu gelişmelerle birlikte 4 haftadır gerileme kaydeden dolar kuru sabah saatleri itibarıyla sakin bir seyir izledi. Öğleden sonra primli seyre yönelen dolar/TL, yüzde 0.58 oranında yükselişle 8.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.26 lira, en yüksek ise 8.32 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.87 lira seviyesinde primli seyrediyor.

10GÖZLER ABD’DEN GELECEK VERİLERE ÇEVRİLDİ

GÖZLER ABD’DEN GELECEK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Öte yandan bu hafta yurt dışı piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek.

11Altında yön bu hafta belli olacak

Fed Başkanı Powell’a yakınlığı ile bilinen New York Fed Başkanı John Williams, çarşamba günü etkinlikte ekonomik görünüm ile ilgili konuşma yapacak. Aynı gün Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın yapacağı konuşma da piyasalar tarafından takip edilecek.

12Altında yön bu hafta belli olacak

Perşembe günü ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. ABD tarafından gelecek ekonomik gelişmeler altın ve dolarda yönü belirleyecek.

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