Altında yön bu hafta belli olacak

DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR Bu gelişmelerle birlikte 4 haftadır gerileme kaydeden dolar kuru sabah saatleri itibarıyla sakin bir seyir izledi. Öğleden sonra primli seyre yönelen dolar/TL, yüzde 0.58 oranında yükselişle 8.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.26 lira, en yüksek ise 8.32 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.87 lira seviyesinde primli seyrediyor.