Altında yön bu hafta belli olacak
ABD’den gelen istihdam verileri ile birlikte geçtiğimiz hafta tırmanışa geçen ons altın, haftanın ikinci işlem gününde düşüş kaydediyor. Gram altın yatay seyrederken dolar ve euro ise yükseliyor. Öte yandan ABD’den gelecek olan önemli mesajlar bu hafta dolar ve altında yönü tayin edecek. İşte piyasalarda yaşanan kritik gelişmeler…
UZMANPARA
• 07 Eylül 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 07 Eylül 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
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ABD’de ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında gelmesi ile birlikte 7 ayın en düşük artışını kaydetmişti.
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Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında zamanlamayı belirleyecek olan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ile piyasalarda risk iştahı azaldı ve güvenli liman altına olan talep artış kaydetti.
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Pandemi koşulları sebebiyle işsiz kalan ABD vatandaşlarının ekonomiye tekrardan kazandırılması için hayati önem taşıyan istihdam verileri Fed’in politikasını belirleyecek temel unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.
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ONS ALTIN GERİLİYOR
Bu gelişmelerle birlikte haftanın ikinci işlem gününde ons altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 1.11 altında 1813 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1829 dolar seviyeleri görüldü.
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GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE
Sabah saatlerinde düşüş kaydeden gram altın öğleden sonra yatay seyre yöneldi. Güne 485 lira seviyesinden başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.05 oranında düşüşle 485 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 482 lira, en yüksek ise 486 lira seviyeleri görüldü.
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DOLAR ENDEKSİ KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA
ABD’den gelen önemli ekonomik gelişmelerin etkisi ile birlikte 6 majör ülke para birimi karşısında dolar kurunun takip edildiği dolar endeksi son zamanlarda gerileme kaydediyor. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile birlikte 93 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi 92.2’ye kadar düşüş gösterdi.
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Yurt içi piyasalarda ise son dönemde Merkez Bankası’nın swap hamlesi, turizmden elde edilen döviz gelirleri, geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek büyüme verisinin güçlü gelmesi ve ekonomide 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın belirlenmesi ile Türk Lirası dolar kuru karşısında güç kazanıyor.
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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR
Bu gelişmelerle birlikte 4 haftadır gerileme kaydeden dolar kuru sabah saatleri itibarıyla sakin bir seyir izledi. Öğleden sonra primli seyre yönelen dolar/TL, yüzde 0.58 oranında yükselişle 8.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.26 lira, en yüksek ise 8.32 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.87 lira seviyesinde primli seyrediyor.
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GÖZLER ABD’DEN GELECEK VERİLERE ÇEVRİLDİ
Öte yandan bu hafta yurt dışı piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek.
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Fed Başkanı Powell’a yakınlığı ile bilinen New York Fed Başkanı John Williams, çarşamba günü etkinlikte ekonomik görünüm ile ilgili konuşma yapacak. Aynı gün Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’ın yapacağı konuşma da piyasalar tarafından takip edilecek.
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