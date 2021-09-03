Bitcoin sert yükseliş kaydetti
Kripto para piyasasında sert yükseliş hareketleri gözlenmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde gösterdiği fiyat hareketleri ile birlikte gözünü 4 bin dolar seviyesine diken Ethereum yükselişi ile dikkat çekiyor. Kripto paraların lideri Bitcoin, 51 bin dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Mayıs tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi görürken bugün rekor kıran Solana, Dogecoin’i tahtından ederek en yüksek hacimli 7’nci kripto para birimi olmayı başardı. İşte piyasada merak edilen gelişmeler…
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 03 Eylül 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 03 Eylül 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
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Kripto para piyasası son günlerde gösterdiği fiyat hareketleri ile birlikte yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
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Özellikle geçen hafta 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekilen Ethereum, çarşamba günü sert yükseliş gösterdi. Ethereum bugün itibarıyla 4 bin dolar seviyesini test etti.
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Son zamanlarda NFT koleksiyonuna gelen yoğun talep ile birlikte Ethereum fiyatları sert yükseliş kaydediyor.
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ETHEREUM NEDEN YÜKSELİYOR?
Genel olarak Ethereum blockchain teknolojisi kullanılarak satılan NFT koleksiyonlarında ünlü sporcuların, sanat dünyasından önemli isimlerin ve tüm dünyada rağbet gören oyun karakterlerinin dijital varlıkları satışa çıkarılıyor.
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Buradan satışa çıkarılan NFT’ler rekor fiyata satılırken, Ethereum’a olan talep artıyor ve fiyatlamaların yukarı yönde olmasına etki ediyor.
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Öte taraftan Ethereum ağ geliştiricilerinin geçtiğimiz haftalarda başlattığı Ethereum yakma işlemi de fiyatların yükselmesine neden oluyor. Piyasada fazla miktarda bulunan Ethereum’un yakılması ile birlikte hem arz edilen miktar kontrol ediliyor hem de böylelikle fiyatların yükselmesi amaçlanıyor.
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YÜZDE 17 PRİM YAPTI
Bu gelişmelerle birlikte Ethereum fiyatları 3 işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla prim yaparak boğa sinyali veriyor. 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde seyreden Ethereum’da yükselişlerin devamı için 4 bin dolar direnç seviyesi üzeri önemle takip ediliyor.
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BITCOIN SERT YÜKSELDİ
Son zamanlarda Ethereum’da yaşanan sert fiyat hareketlerinin gölgesinde kalan kripto para piyasasının en yüksek hacimlisi Bitcoin ise bugün itibarıyla 51 bin dolar seviyesini test ederek 14 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
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Özellikle son zamanlarda 50 bin dolar seviyesini test eden ancak bu seviye üzerinde kalıcılığını koruyamayan lider kripto parada yükselişlerin devamı için bu seviyenin üzerinde hareketlerin sürmesi gerekiyordu.
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YÜZDE 8 PRİM YAPTI
Bitcoin'de gerçekleşen fiyat hareketleriyle birlikte son 3 işlem gününe bakıldığında lider coin yüzde 8'in üzerinde prim yaptı.
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SOLANA, DOGECOIN’İ TAHTINDAN ETTİ
Son günlerde NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisi ile birlikte yükselişi ile en dikkat çeken kripto paralar arasında olan Solana, bugün itibarıyla 146 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
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