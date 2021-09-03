Bitcoin sert yükseliş kaydetti

Öte taraftan Ethereum ağ geliştiricilerinin geçtiğimiz haftalarda başlattığı Ethereum yakma işlemi de fiyatların yükselmesine neden oluyor. Piyasada fazla miktarda bulunan Ethereum’un yakılması ile birlikte hem arz edilen miktar kontrol ediliyor hem de böylelikle fiyatların yükselmesi amaçlanıyor.