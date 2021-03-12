Flaş uyarı: Uzmanlar dolar için rakam verdi!

BIDEN ONAYLADI Başkan Lagarde ise Euro Bölgesi'nin ekonomik durumunun iyileşmesinin beklendiğini belirtti. ABD’de haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta Kasım başından beri en düşük seviyeye inerek 712 bin oldu. Teşvik paketi Başkan Joe Biden tarafından onaylanırken, paritede dalgalı seyir kaydedilmektedir. 1,1950 seviyesinin altında oluşacak fiyatlamalarda 1,1920 – 1,1900 ve 1,1885 seviyeleri destek, 1,1190 – 1,2010 ve 1,2036 direnç seviyeleridir.