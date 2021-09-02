Kripto paralar boğa sinyali veriyor
Dün itibarıyla yükselişe geçen kripto para piyasası Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde ralli yapıyor. Bitcoin’in bugün 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesini aşması ve aynı zamanda Ethereum’un 3 bin 800 dolar seviyesinin üzerine tırmanmasıyla birlikte piyasada olumlu fiyat hareketleri gözleniyor. En yüksek hacimli kripto paraların genelinde yükseliş gözlenirken, Cardano bugün rekor fiyat seviyesine ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 02 Eylül 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 02 Eylül 2021 - 10:28 • Son Güncelleme:
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Bu hafta genel olarak kararsız seyrin hakim olduğu kripto para piyasası geçtiğimiz gün Ethereum ve Bitcoin öncülüğünde boğa piyasası sinyali veriyor.
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ETHEREUM REKOR FİYATA YÜKSELDİ
Geçtiğimiz gün ilk etapta 3 bin 500 dolar seviyesini aşarak yükselişe göz kırpan ‘altcoinlerin kralı’ Ethereum akşam saatlerinde 3 bin 842 dolar seviyesine kadar çıkarak ralli yaptı.
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16 Mayıs tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi gören lider altcoin son 3 günde gösterdiği performans ile kripto para piyasasındaki yükselişte başı çekti.
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Ethereum’da yükseliş trendinin ivme kazanması için 4 bin dolar psikolojik direnç seviyesi önemle takip edilirken bugün itibarıyla Etherum, 3 bin 800 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Bu gelişmelerle birlikte Ethereum, 2 günde yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 19 kazanç sağladı.
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BITCOIN GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ
Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar seviyesini kısa süreliğine aşan, ardından gelen tepki satışlarıyla birlikte geri çekilen Bitcoin’de hafta başı itibarıyla kararsız seyir gözleniyordu.
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Genel olarak 46 bin ile 48 bin dolar seviyesi arasında konsolide olan Bitcoin, dün ilk kez bu seviyeleri aşarak 49 bin doları aştı. Bugün itibarıyla 50 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin bu seviyenin hemen altında hareketini sürdürüyor.
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Bitcoin’de yükselişin tekrardan ivme kazanması için 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesinin üzerinde kalıcı duruşunu artırması gerekiyor. Eğer Bitcoin bu seviye üzerinde yer edinirse yeni direnç 51 bin 900 olarak öne çıkabilir.
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Bugün gelen ralli sonrası Bitcoin’de fiyatlama tekrardan düzeltme hareketlerine dönüşürse Bitcoin, 46 bin dolar desteğine geri çekilebilir.
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CARDANO REKORA DOYMUYOR
Geçtiğimiz haftalarda Cardano ağ geliştiricilerinin getirdiği güncellemelerle birlikte sert yükseliş kaydeden Cardano, 2.97 dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Hafta geneline bakıldığında ise geri çekilmelerin gözlendiği Cardano, 2.70 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti.
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YÜZDE 15 PRİM YAPTI
Bugün itibarıyla kripto para piyasasında yaşanan yükseliş trendinin etkisiyle birlikte Cardano, 3.10 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. İki günlük fiyat hareketlerine bakıldığında ise Cardano yatırımcısına yüzde 15 kazandırdı.
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