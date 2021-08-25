Kripto paralar sert düştü

SOLANA'DA NELER OLUYOR? Solana da belli bir yerde konsolide oluyor ancak uzun vadede yukarı yönde hareket etmesi öngörülüyor. Ancak onu öngören kısa vadeli al-sat yatırımcıları da Solana’da olduğu için o sebepten dolayı konsolide işlemleri oluyor.