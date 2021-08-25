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Kripto paralar sert düştü

Son zamanlarda gösterdiği performans ile 50 bin dolar seviyesini gören, ancak yükselişin devam etmesi beklenirken birden düşüş kaydeden Bitcoin’de herkes bu fiyatlamaları konuşuyor. Yükselişin tekrardan ivmelenmesi için kritik eşik olan 50 bin dolar seviyesinde tutunamayan lider kripto parada yaşanan gelişmeler piyasayı derinden etkiliyor. Bu gelişmeyle birlikte birçok kripto para sert düşüş kaydederken, yatırımcılar piyasada yönün ne olacağını merakla takip ediyor.

ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 25 Ağustos 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
ONUR TOPKAN / UZMANPARA
• 25 Ağustos 2021 - 12:46 • Son Güncelleme:
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Haftanın ilk işlem gününde 50 bin dolar seviyesinin üzerine tırmanan Bitcoin, iki gündür düzeltme hareketlerine sahne oluyor.

2YATIRIMCILAR ŞOKTA NELER OLUYOR

YATIRIMCILAR ŞOKTA! NELER OLUYOR?

50 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcılara boğa piyasası sinyali veren Bitcoin’de yeni yükselişler için 51 bin 900 direnç seviyesi konuşulurken piyasada birden oluşan düzeltme hareketleri yatırımcıları şoka uğrattı.

3KAR SATIŞLARI ETKİLİ OLUYOR

KAR SATIŞLARI ETKİLİ OLUYOR

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin’de son iki günlük fiyat hareketlerine bakıldığında 47 bin dolar seviyesine kadar gerileme gözlenirken, yaşanan kar satışları genel kripto para piyasası üzerinde hakimiyetini sürdürüyor.

4HEPSİ BİRDEN ÇAKILDI

HEPSİ BİRDEN ÇAKILDI

24 saatlik fiyat hareketi incelendiğinde Bitcoin yüzde 4.35, Ethereum yüzde 6.52, Cardano (ADA) yüzde 8.64, Ripple yüzde 10.05, Dogecoin yüzde 8.49, Solana yüzde 14.23 oranında düşüş kaydediyor.

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Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmelerini Uzmanpara’ya değerlendirdi:

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“Bir anda herkes boğa piyasasına girildiğini düşündü. Yatırımcılar boğa piyasasının hızlı bir şekilde gideceğini düşündüler ve böyle olunca da kripto para piyasasına ciddi anlamda ilave kaynak girdi.

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Taraftar Token’ları ciddi anlamda bu konuda alakası olmayan insanları da piyasaya soktu. Fenerbahçe Token’ı almak isteyen insanlar kripto para borsasına giriyor. Kripto para borsasına girişler arttıkça şu anda piyasa da konsolide işlemi yaşanıyor.

8ARTIK BITCOINE BAĞLI OLMAYACAK

'ARTIK BITCOIN'E BAĞLI OLMAYACAK'

Altcoinler eskisi gibi Bitcoin’e bağlı olmayacak. Solana’da çok ciddi artışlar oldu. Ethereum haricindeki başarılı altcoinler artık Bitcoin’e bağlı olmayacak.

9YATIRIMCILAR DOLARA GEÇMİYOR

'YATIRIMCILAR DOLARA GEÇMİYOR'

Artık kripto para piyasasında para duruyor. İnsanlar kripto paralarını satıp dolara geçmiyor, Tether’e geçiyor. Yatırımcılar, teknolojisi çok iyi olan kripto paralara bakıyorlar. Bu işi bilenler teknolojisi iyi olan altcoinlere yatırım yapıyor.

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Komple piyasaya ilişkin bir düzeltme yaşanıyor. Artık Bitcoin’de yaşanan iniş ve çıkışlar altcoin piyasasını etkilemez.

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Piyasaya girmek isteyen herkes şu an kripto para alıyor. Piyasa taştığı için de konsolide oluyor ve düzeltme hareketi görülüyor.

12SOLANADA NELER OLUYOR

SOLANA'DA NELER OLUYOR?

Solana da belli bir yerde konsolide oluyor ancak uzun vadede yukarı yönde hareket etmesi öngörülüyor. Ancak onu öngören kısa vadeli al-sat yatırımcıları da Solana’da olduğu için o sebepten dolayı konsolide işlemleri oluyor.

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Eskiden kripto para ile uğraşanlar belli uzmanlardı ancak şimdi 20 yaşındaki insanlar da al-sat yapıyor. Piyasada bu tarz düzeltme hareketleri takip edilmeye devam edecektir. ”

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