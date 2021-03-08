Nedeni belli oldu: Dolar ve altını olanlar dikkat!

Piyasalar haftaya zayıf başlangıç yapıyor Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "ABD Senatosu'nun 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin daha hızlı küresel ekonomik büyüme beklentisini artırması, ancak aynı zamanda yüksek değerlemelerle hazine tahvilleri ve teknoloji hisse senetleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmasıyla, bugün hisse piyasaları satışlarla karşılaşıyor. ABD vadelilerinde Nasdaq %1 düşüş kaydederken Asya’da endekslerin satıcılı seyirde hareket ettiği gözleniyor. Bugün endeksin güne satıcılı başlangıç yapması mümkün olabilir.