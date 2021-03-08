• 08 Mart 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
Nedeni belli oldu: Dolar ve altını olanlar dikkat!
Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldu. Powell’ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. Hal böyle olunca Dolar/TL kuru da 7.50 seviyesinin üzerini test etti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte cevabı...
• 08 Mart 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
1
3
Geçtiğimiz hafta tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1,687 $ seviyelerine kadar gerileyen ons altın haftanın son işlem gününde 1,700 $ seviyesinin üzerine tutundu. Mali destek paketinin Kongre'den geçmesinden sonra Fed'in tahvil faizleri konusundaki mesajları takip edilecek. Altının ons fiyatındaki toparlanma çabaları ve Dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisinde sınırlı bir şekilde yükseldi."
4
Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "BIST-100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede sert dalgalanan endekste 1,525 seviyesini önemsiyoruz. Bu seviye korundukça 1,550-1,570 seviyelerini direnç hedefi olarak takip ediyoruz. 1,525 seviyesini ise kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak izliyoruz.
5
Dolar/TL
Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu. Powell’ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %1.60 seviyesinin üzerini gördü.
7
Hafta içerisinde Türkiye için kayda değer bir veri akışı bulunmazken ABD’de Çarşamba günü açıklanacak olan TÜFE endeksi gelecek fiyatlamalar açısından önem arz ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 7,5 TL psikolojik eşiğin üzerinde 7,53 TL civarında seyreden kurda 7,60 ve 7,75 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gerekirken satış baskının görülmesi durumunda ise 7,45 ve 7,30 destek seviyeleri önem arz ediyor.
9
11
Aşağıda ise 1.700 seviyesini ilk destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Teknik olarak aşırı satım bölgesinde ve yükselen kanalın alt bandında işlem gören ons altında, ABD tahvillerinde sert bir yükseliş olmadığı sürece kısa vadede yukarı tepkinin devamı beklenebilir. Ancak kanal görünümü bozulmadıkça yükselişlerin kalıcı olamayacağını düşünüyoruz."
12
Piyasalar haftaya zayıf başlangıç yapıyor
Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "ABD Senatosu'nun 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin daha hızlı küresel ekonomik büyüme beklentisini artırması, ancak aynı zamanda yüksek değerlemelerle hazine tahvilleri ve teknoloji hisse senetleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmasıyla, bugün hisse piyasaları satışlarla karşılaşıyor. ABD vadelilerinde Nasdaq %1 düşüş kaydederken Asya’da endekslerin satıcılı seyirde hareket ettiği gözleniyor. Bugün endeksin güne satıcılı başlangıç yapması mümkün olabilir.
13