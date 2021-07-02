Son dakika: Altın fiyatlarında flaş tahmin!
Hem dünyada hem de yurt içinde piyasada hareketlilik arttı. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile altında oynaklığın artması muhtemel. Gram altın 500 liranın hemen altında. İşte son durum...
UZMANPARA
• 02 Temmuz 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 02 Temmuz 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yönünü belirlemek için ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Delta varyantının yayılmaya devam etmesinin yarattığı endişelerle bir kısım yatırımcının güvenli liman arayışına girmelerinin etkisiyle bu sabah 1779 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın, şu sıralarda 1780 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
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Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "Haftanın son işlem gününde değerli madende ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile oynaklığın artması muhtemel. Hafta kapanışında belirleyici olabilecek tarım dışında istihdam artışının 700 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi, ortalama saatlik kazançların ise yıllık bazda ise %3,7 oranında artış sergilemesi bekleniyor.
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100 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILABİLİR
Beklentilerin üzerindeki bir veride ons altında 1.750 seviyesine kadar bir gerileme görülebilir. Ara ve ana destekler ise sırasıyla 1.765 ve 1.734 seviyelerinde. Öte yandan, zayıf bir veride daha önce direnç olarak çalışan ve halihazırda 1.791 civarından geçen 100 günlük ortalama kırılabilir ve 1.808 hedefine doğru ivmelenme görülebilir."
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İş Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: "Altın istihdam verisi öncesinde yatay ve $1776 seviyelerinden işlem görmekte, $1780 seviyesi değerli metal için ilk direnç noktası olarak öne çıkarken kırılması durumunda $1789 seviyesindeki 100 günlük ortalama gündeme gelecektir. Aşağıda ise $1760 seviyesine kadar önemli bir destek yok."
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TEKRAR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR
IKON Menkul tarafından hazırlanan gram altın analizi: "Gram altın 492 lira desteği üzerinde tutunuyor. Bu destek üzerinde tutunma olduğu sürece tekrardan yükselişler görebiliriz. Bu durumda 508 ve 519.24 direnç olarak izlenebilir.
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492 seviyesinin kırılması ve altı fiyatlamalarda ise düşüşler hız kazanabilir. Bu durumda da 483.9 ve 472.20 destek oluşturabilir. Destekler: 492-483.90-472.20 Dirençler: 508-519.24-528.30"
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YUKARI YÖNLÜ ATAK
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: "Önceki gün başlayan kısmi toparlanma girişimlerinin dün de devam ettiği değerli metalde, yeni günde de şu an için kısmen yukarı yönlü ataklar görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1784 ve 1794/1797 direnç bölgeleri takip edilebilir.
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