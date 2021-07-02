Son dakika: Altın fiyatlarında flaş tahmin!

100 GÜNLÜK ORTALAMA KIRILABİLİR Beklentilerin üzerindeki bir veride ons altında 1.750 seviyesine kadar bir gerileme görülebilir. Ara ve ana destekler ise sırasıyla 1.765 ve 1.734 seviyelerinde. Öte yandan, zayıf bir veride daha önce direnç olarak çalışan ve halihazırda 1.791 civarından geçen 100 günlük ortalama kırılabilir ve 1.808 hedefine doğru ivmelenme görülebilir."