Son dakika: Altın fiyatlarında kritik eşik!

Emtiada tepki alımları olursa, yeniden pozitif görünüm kazanabilmesi için 2075’den gelen turuncu ile renklendirdiğimiz downtrend çizgisinin üzerinde mum kapanışlarını tekrar görmemiz gerekecektir. Bu olmadığı sürece yükselişler satış fırsatı yaratabilir. Destekler: 1777 / 1770 – 1745 – 1730 Dirençler: 1794 – 1809 – 1840 – 1860"