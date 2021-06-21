Son dakika: Altın fiyatlarında kritik eşik!
Yeni haftanın ilk gününde gözler yine altın fiyatlarında. Gram altın güne kritik sınırda başladı. Peki fiyatlar yükselecek mi? Altın fiyatları daha düşer mi? İşte detaylar...
UZMANPARA
• 21 Haziran 2021 - 08:34 • Son Güncelleme:
UZMANPARA
• 21 Haziran 2021 - 08:34 • Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası en sert tepki veren yatırım araçlarından olan ons altın ise bin 770 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Peki altında düşüş sürecek mi? İşte analiz ve yorumlar...
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ONS ALTINDAN SERT TEPKİ
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Fed'in şahinleşen iletişimine en sert tepki veren ürünlerden biri de ons altın olmuştu. Sarı metal kısa bir süre içerisinde 1880 seviyelerinden 1770’lere kadar geriledi.
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Bu haliyle yakın zamanki 1678/1912 yükselişinin Fibo 61.8’i düzeltilmiş oldu. 1770 seviyesini destek yapmaya uğraşan sarı metalde olası düşüşlerin devamında Fibo 78.6 düzeltmesine denk gelen 1730 seviyesi izlenecektir.
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Emtiada tepki alımları olursa, yeniden pozitif görünüm kazanabilmesi için 2075’den gelen turuncu ile renklendirdiğimiz downtrend çizgisinin üzerinde mum kapanışlarını tekrar görmemiz gerekecektir. Bu olmadığı sürece yükselişler satış fırsatı yaratabilir. Destekler: 1777 / 1770 – 1745 – 1730 Dirençler: 1794 – 1809 – 1840 – 1860"
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İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi: "Geçtiğimiz hafta Fed toplantısı ardından sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftayı 1764 seviyelerinde kapattı. Karar öncesinde altın fiyatları 1863 seviyelerinde fiyatlanıyordu.
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15 AYIN EN KÖTÜSÜ
Geçtiğimiz haftayı yaklaşık olarak yüzde 5 oranında değer kaybı ile kapatan altın fiyatları son 15 ay içerisinde en kötü haftalık performanslarından birini sergilemiş oldu.
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Özellikle Fed Başkanı Powell’ın varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini dile getirmesi altın fiyatlarında baskıların artmasına neden olmuştu.
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Yeni haftaya da kapanış fiyatının yakınlarında başlangıç yapan altın fiyatlarında piyasalar, gün içerisinde TSİ 22:00’da New York Fed Başkanı Williams’ın yapacağı konuşmayı takip edecek. Bu konuşmada varlık alımları ile ilgili olası açıklamalar altın fiyatlarındaki volatiliteyi etkileyebilir.
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