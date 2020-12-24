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UZMANPARA
• 24 Aralık 2020 - 09:29 • Son Güncelleme:

Son dakika: Altın fiyatlarında son durum ne?

Vatandaşların merakla takip ettiği gram altın güne 460 liranın üzerinde başladı. İşte altın fiyatlarında beklentiler...

UZMANPARA
• 24 Aralık 2020 - 09:29 • Son Güncelleme:
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Vatandaşların en çok merak ettiği gram altın yeni güne 460 liranın üzerinde açılış yaptı.

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Çeyrek altın 755 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 89 liradan satılıyor.

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Ons altın da bin 876 dolar civarında seyrini sürdürüyor.

4Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Brexit anlaşması ve zayıflayan dolar endeksinden destek bulan altın, 1873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece pozitif algı tekrar gündeme gelebilir.

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Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız. Destek: 1873 – 1854 – 1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"

6Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:

"Geçtiğimiz salı, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsü ve ABD'de anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken, açıklanan makroekonomik veriler ile Noel tatili öncesi ABD dolarındaki toparlanma sinyalleri ons altında zaman zaman sert satışların gözlenmesine neden oldu.

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Geçtiğimiz gün ise hafta başından beri gözlenen geri çekilmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik paketini imzalamayacağına dair verdiği sinyaller sonrasında yerini tepki alımlarına bırakırken, mutasyona uğrayan koronavirüsün neden olduğu endişeler ve Noel tatili öncesi ABD dolarındaki zayıf görünüm altında yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu.

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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1875 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1862 ve 1854 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1880, 1889 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

9Gram altın

Gram altın

Salı günü kur tarafındaki yatay hareketlere ek olarak, ABD dolarındaki toparlanma sinyallerinin altına olan talebi baskılaması gram altında satışlara neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise ons altın çevresindeki tepki alımları gram altında yukarı yönlü hareketleri desteklerken, gerçekleşecek olan yılın son TCMB toplantısı öncesi kurdaki aşağı yönlü görünüm yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.

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Teknik olarak incelediğimizde, gram altının 461 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

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459 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 463, 465 ve 468 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

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Gelebilecek olası satışlar ile gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 459, 457 ve 455 destek seviyeleri takip edilmelidir."

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