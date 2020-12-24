UZMANPARA
• 24 Aralık 2020 - 09:29 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatlarında son durum ne?
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Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analiz:
"Geçtiğimiz salı, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsü ve ABD'de anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken, açıklanan makroekonomik veriler ile Noel tatili öncesi ABD dolarındaki toparlanma sinyalleri ons altında zaman zaman sert satışların gözlenmesine neden oldu.
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Geçtiğimiz gün ise hafta başından beri gözlenen geri çekilmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik paketini imzalamayacağına dair verdiği sinyaller sonrasında yerini tepki alımlarına bırakırken, mutasyona uğrayan koronavirüsün neden olduğu endişeler ve Noel tatili öncesi ABD dolarındaki zayıf görünüm altında yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu.
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Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1875 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1862 ve 1854 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1880, 1889 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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Gram altın
Salı günü kur tarafındaki yatay hareketlere ek olarak, ABD dolarındaki toparlanma sinyallerinin altına olan talebi baskılaması gram altında satışlara neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise ons altın çevresindeki tepki alımları gram altında yukarı yönlü hareketleri desteklerken, gerçekleşecek olan yılın son TCMB toplantısı öncesi kurdaki aşağı yönlü görünüm yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı.
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