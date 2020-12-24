Son dakika: Altın fiyatlarında son durum ne?

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1875 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1862 ve 1854 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1880, 1889 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.